俳優の藤原紀香（54）が18日、自身のインスタグラムを更新。スラリと長い脚を惜しげもなく露出した“超ミニ”ショーパン姿の近影を公開し「足長ーい」「キレイな脚」「夢の様なスタイル…」「相変わらずキレイ」などと、反響を呼んでいる。【写真】「足長ーい」「夢の様なスタイル…」美脚まぶしい“超ミニ”ショーパン姿の藤原紀香投稿では「本日公開されましたJA全農さんのYouTubeチャンネル「ゆるふわチャンネル」紀香とゆ