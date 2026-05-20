歌手の工藤静香（56）が20日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。私物を公開した。工藤は「ケータイがシール帳になっているのよ！笑」とつづり、大流行のボンボンドロップシールが全面に貼り付けられたスマートフォンを披露した。工藤は以前にもインスタグラムにスタッフとシール交換をする動画を公開していた。