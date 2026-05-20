配偶者に先立たれた場合にもらえる「遺族年金」。受給額について正しく理解しているでしょうか？「年金の4分の3」という数字だけが先行し、誤解している人も多く……。本記事では、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が、夫を亡くした高橋友子さん（仮名）の事例とともに遺族年金の受給額の注意点について解説します。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています。夫婦で月25万円の平穏な老後だったが…日常を壊した