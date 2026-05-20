2016年に志摩市で開かれたG7伊勢志摩サミットを振り返る写真展が、19日から三重県津市の三重県立図書館で始まりました。G7伊勢志摩サミットは日本を含む主要7カ国の首脳らが参加し、2016年5月に志摩市で開かれた国際会議です。今回の写真展は、サミットの開催から今年で10年となるのを機に、三重県が当時の様子を改めて振り返ってもらおうと開いたものです。会場には、サミットに関連する記念品のほか、各国の首脳らが伊勢神宮を訪