県内のパチンコ・パチスロ店などで構成される三重県遊技業協同組合の通常総会が19日、三重県津市で行われました。三重県遊技業協同組合が毎年行っているもので、19日は関係者約70人が参加しました。まず、社会貢献活動の一環として防犯や福祉などの活動を行う3団体に向けて支援金などが贈呈されました。その後、権田清理事長が去年の成果を振り返った上で「コンプライアンスの徹底や地域貢献活動などを引き続き進めていき、地域に