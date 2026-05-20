「大戸屋」史上初となる「夏の福袋」が、7月17日（金）から、店頭で発売。6月5日（金）より、ネット事前予約を開始する予定だ。【写真】涼しげなキッチンアイテムも！公開されたセット内容の詳細■夏仕様の特別な福袋今回発売が決定した「夏の福袋（大戸屋サマーバッグ夏のきんちゃく）」は、“夏だから、おうちでゆっくり。”をコンセプトにした、限定2万袋の特別なサマーバッグ。セット内容には、“鳥獣戯画”とのコラボ