現地５月19日に開催されたプレミアリーグの第37節で、２位のマンチェスター・シティが６位のボーンマスとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。この結果、すでに今節を終えていた首位アーセナルの22シーズンぶり14度目の優勝が決定した。アーセナルのファンにとっては、待ちに待った瞬間。この朗報に、SNS上では次のような声が続々と上がった。 「まじか！！」「言葉が出ない、、今はただただ嬉しさを噛み締めた