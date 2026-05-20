アメリカのバンス副大統領は、イランとの戦闘終結に向けた協議で進展があったとしたうえで、トランプ大統領が合意に向けて交渉するよう指示していると述べました。【映像】米軍によるイランへの攻撃（実際の様子）バンス副大統領「大きな進展があった。イラン側も合意を望んでいると考えている。トランプ大統領は我々に真摯に交渉するよう求めている」バンス副大統領は19日の記者会見で、イランとの戦闘終結に向けた協議で「大