「ザ・ドリフターズ」の高木ブー（93）が20日までに自身のインスタグラムを更新。加藤茶（83）との2ショットで結成60周年記念「ザ・ドリフターズ展」の終了を報告した。「『ドリフターズ展』ファイナル（大丸京都店）、5月18日をもって終了致しました」と報告。「約2年に渡り、沢山のご来場ありがとうございました」とファンに感謝した。「加トちゃんも僕も皆さんに直接、お会い出来て、本当に嬉しかったし、パワーを頂きま