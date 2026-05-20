東京・目黒区の解体工事現場から配線ケーブルおよそ30キロを盗んだとして、64歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、川浦辰仁容疑者は先月22日の夜、目黒区原町の解体工事現場から配線ケーブルおよそ30キロ、時価3万円相当を盗んだ疑いがもたれています。事件当時、夜間だったため工事は行われていませんでしたが、川浦容疑者は作業員を装って近隣の住宅を訪ねて、「やり残した仕事があるので音が出るかもしれない」などと