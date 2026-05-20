タレントの渡辺美奈代が19日に自身のアメブロを更新。この日開催されたイベントが無事に終了したことを報告し、真っ赤なドレス姿の貴重なオフショットを公開した。【映像】渡辺美奈代、“ホテル？モデルルーム？”と話題の自宅「ありがとうございました！」というタイトルでブログを更新した渡辺は、「本日のイベントも無事終了しました」と切り出し、安堵の想いを吐露。続けて「会場にいらしてくださった皆さん、ありがとうご