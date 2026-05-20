にんにくがたっぷり入った、甘辛だれの絶品「さばみそ」。材料を準備して、フライパンで煮るだけだから、とっても簡単。料理初心者にもおすすめです。こっくり濃厚な煮汁は、さばはもちろん、さわらやたらとも相性抜群。にんにくのこくがきいた甘辛だれは、まさにご飯泥棒。この配合、最高です！『さばのにんにくみそ煮』のレシピ材料（2人分）さばの切り身（三枚におろしたもの）……1枚（約150g） しし唐辛子……6本 生しいたけ