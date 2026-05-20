不安障害の発症で高まるさまざまな病気のリスクとは 不安障害は病気のリスクが２倍 不安障害はさまざまな場面において人の心に影響を与え、いろいろな症状を引き起こします。では、人の体に与える影響にはどのようなものがあるのでしょうか。 不安障害の発症で高まるさまざまな病気のリスク 不安障害、特にパニック発作を伴う障害では、自律神経のバランスが乱れ、緊張的活動を担う「交感神経」が過剰に働くようになり、発