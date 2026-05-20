好感度アップ！無意識に親近感がわいてしまう、名前の効果の活用法とは 名前を呼ぶ習慣をつけると好感度アップ！ 名前の効果の活用法 名前を呼ぶことで好感度を上げる効果があるというデータもある。「ネームコーリング効果」と言われており、人代名詞で呼ぶよりも名前で呼んだ方が、親近感がわくと言われている。 自分の名前というのは、生まれたときから頻繁に呼ばれているので、言葉にされると無意識