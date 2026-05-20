懸念事項を伝えたい ×：○○は大丈夫ですか? ︎：○○についてご留意のほどよろしくお願いいたします 言いかえPOINT 「大丈夫ですか？」は、カジュアルかつ要点がはっきりしない表現です。「心配している」というニュアンスもあるので、相手は「信頼されていない」と不快に思うかもしれません。失礼のないよう、具体的に懸念事項を伝えるには「～についてご留意