「コンビニ商品でも大丈夫？！」年齢を重ねると持病対応、病気予防は仕方ない。うまく病気とつき合いおいしく食べる手段とは？ うまく病気とつき合いおいしく食べる手段 病気とつき合う手段のひとつが食事 年齢を重ねると持病のひとつやふたつが出てくるのはしかたがありません。その病気とどう向き合っていくか、そのための環境をどう整えていくのかということのひとつが食事になると思います。 例えば、糖尿病の人は、主