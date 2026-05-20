ややドル高・円高米イスラエル早ければ来週にもイラン攻撃再開か 仲介国によると米イラン協議はほぼ進展しておらず、米国とイスラエルが早ければ来週にもイラン攻撃を再開する可能性があるという。トランプ米政権は同盟国から、限定的な攻撃を実施すればイランを合意に追い込むことができるとの助言を受けたという。 ややドル買いが広がっている。時間外でNY原油は104ドル台、NY金はと米株は軟調。米10年債利回りとドル指