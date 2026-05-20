境港に今季初めて水揚げされたクロマグロ＝20日午前、鳥取県境港市生のクロマグロの水揚げ量が日本有数の境港（鳥取県境港市）で20日、今季の初マグロが水揚げされた。平均140キロ前後の約80本がクレーンでつり上げられ、市場で競りにかけられた。近年最も早かった昨年より6日遅い水揚げ。大阪、東京などの市場に出荷される。今季の初水揚げは同市の共和水産所属の巻き網船団が島根県・隠岐諸島の西で捕獲した約10トン。運搬船