20日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円近辺で取引された。午前10時現在は前日比04銭円高ドル安の1ドル＝158円99銭〜159円ちょうど。ユーロは57銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円45〜46銭。ベセント米財務長官がX（旧ツイッター）で「過度な為替変動は望ましくない」と投稿。為替介入への警戒感で円が買われる場面もあったが、値動きは小幅にとどまった。市場では「米長期金利の上昇が重荷となり、方向感が出て