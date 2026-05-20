【ワシントン＝橋本潤也】米国の大学で恒例の「卒業式スピーチ」に異変が起きている。著名人らが人生の教訓や激励の言葉を卒業生に贈る演説で、人工知能（ＡＩ）に言及した企業関係者らへのブーイングが相次いだ。雇用への悪影響などＡＩの「負の側面」に対し、若者が抱く不満や不安が浮き彫りになったとの指摘が出ている。「本当の問いは『ＡＩが世界を変えるか』ではない。それは確実に起こる」。ＡＰ通信によると、米グーグ