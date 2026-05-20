アメリカのベッセント財務長官は19日、G7（主要7カ国）の財務相・中央銀行総裁会議に合わせ、日銀の植田総裁と会談し、日本経済や市場の見通しについて意見を交わしたと明らかにしました。ベッセント財務長官はSNSで、フランス・パリで開かれているG7の会合に合わせて、日銀の植田総裁と会談したと投稿しました。会談では、「日本経済の底堅さや市場の見通しについて意見を交わした」としています。そのうえで、「植田総裁が日本の