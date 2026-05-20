栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役とみられる16歳の4人は、なぜ残忍な犯行に及んでしまったのでしょうか。警察は“トクリュウ”とみて捜査していますが、専門家は「犯罪の素人化が進んでいる」と指摘。思いとどまらせるためにできることを考えます。■一部の少年「後悔している」藤井貴彦キャスター「今回逮捕された、実行役とみられる少年の一部から『後悔している』という趣旨の供述があり、反省の意思を示しているといい