ＤＡＩＷＡＣＹＣＬＥが大幅反落している。１９日の取引終了後に発表した４月度の売上速報で、既存店売上高が前年同月比３．２％減と４カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 過熱する過度な値引きに一定の距離を置きつつ、修理サービス及びパーツ販売の強化に取り組んだ結果、パーツ・アクセサリー及び修理サービスの売り上げは堅調に推移。一方で、自転車車体の売り上げが