ユーザーローカルは全体相場に逆行して４日続伸、５日移動平均線を上放れる動きをみせている。５月上旬にマドを開けて急騰を演じた後はいったん調整を入れたものの抜群の業績成長力を背景に投資資金が再攻勢に転じている。 ビッグデータ解析サービスやＡＩ技術を活用した業務支援ツールの提供を行うが、企業や地方自治体などのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需