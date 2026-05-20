アドバンテストがしっかり。野村証券は１９日、同社株の目標株価を３万円から３万６００円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「バイ」を継続した。２６年３月期第４四半期（４Ｑ）での需要上放れとキャパシティ拡大前倒し方針を反映し、同証券では業績予想を上方修正した。２７年３月期会社計画はＳｏＣテスター売上構成比上昇などを考えると粗利率計画が慎重で、次期ＧＰＵの生産立ち上がりのタイミング