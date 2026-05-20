２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円００銭前後と前日の午後５時時点に比べ３銭程度のドル安・円高で推移している。 １９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円０７銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。原油価格が高止まりするなか、米長期金利の上昇がドルの支援材料となり一時１５９円２５銭まで上伸した。 この