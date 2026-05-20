くら寿司が大幅反発している。複数のメディアで、「トランプ米大統領が同社子会社くら寿司ＵＳＡ株式を取得していたことがわかった」と報じており、これが刺激材料となっている。くら寿司ＵＳＡは１９年にナスダック市場に上場。報道によると、取得額は１００万～５００万ドルの範囲内としている。 出所：MINKABU PRESS