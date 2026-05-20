「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１０時現在で、ｊｉｇ．ｊｐが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ２０日の東京市場で、ｊｉｇ．ｊｐは反発して始まったものの失速。１４日に公表した２７年３月期通期の連結業績予想が引き続きネガティブ視されているようだ。 今期の営業利益は前期比０．２％増の１９億８０００万円にとどまる見通し。人件費の増加や、ユーザ