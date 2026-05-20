相模ゴム工業は続落。１９日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について最終利益を６０００万円（前期比７８．７％減）と発表した。前期に為替差益を計上した反動が出るもよう。これを売り材料視する見方が広がっているようだ。 売上高は６４億円（同８．３％増）、営業利益は３億８０００万円（同２．１倍）を計画。配当予想は１０円（前期同額）とした。コンドームや医療用ゴム製品を手掛ける主力のヘルスケア事