エヌ・ピー・シーは朝高後マイナスに転じるも底堅い動き。１９日の取引終了後に、青南商事（青森県弘前市）から太陽光パネルリサイクル装置「ＥＶＡスクレーパー」を受注したと発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っているようだ。 青南商事は、東北地方を中心に事業を展開する廃棄物処理事業者。今回の受注は、ＥＶＡスクレーパー単体としては初めてで、既存装置の導入企