ＢｅｅＸは続伸。上昇率は一時９％を超えた。きょう午前１０時ごろ、米アンソロピックとアマゾンウェブサービス（ＡＷＳ）再販プログラムにおける「ＡｎｔｈｒｏｐｉｃＡｕｔｈｏｒｉｚｅｄＲｅｓｅｌｌｅｒＰｒｏｇｒａｍｆｏｒＡｍａｚｏｎＢｅｄｒｏｃｋ」を締結したと発表した。今回のリセラー契約に基づき、ＢｅｅＸはＡＷＳのフルマネージド型サービス「ＡｍａｚｏｎＢｅｄｒｏｃｋ