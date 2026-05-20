開催：2026.5.20 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 3 - 4 [ガーディアンズ] MLBの試合が20日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとガーディアンズが対戦した。 タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。 2回表、7番 スティーブン・クワン 初球を打ってセンタ