開催：2026.5.20 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 4 - 1 [オリオールズ] MLBの試合が20日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとオリオールズが対戦した。 レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。 1回表、1番 テーラー・ウォード 2球目を打ってレフトスタ