¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¡È¤Õ¤¯¤è¤«¡É¤ÊÌÜ¹õÏ¡¤Îµ®½Å¤Ê¥¹ー¥Ä»Ñ②③ºäËÜÂÀÏº¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÚÆ°²è¡ÛÂÀ¤Ã¤Æ¤âºÇ¶¯¡ªºäËÜÂÀÏº ±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊºäËÜÂÀÏº¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£ÌÜ¹õÏ¡¡Ö¤³¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Î²¼¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤¿Á´Éô²¼¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤ë¾õÂÖ¡Ê¾Ð¡Ë¡× ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥íー¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö