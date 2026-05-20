【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガーソングライター丸山純奈が、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の劇中歌となる「秒針メモリー」を6月3日にリリースすることが決定した。 ■“進み続ける時間”をテーマに、別れを選択した痛みも抱えながらも未来へ進む決意を表現 そっと咲く花のような強く優しい歌声で人々を魅了する、いま路上で最