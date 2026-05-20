宮島の『消えずの火』で知られる霊火堂で火事が発生し、消防が消火活動にあたっています。火事が起きたのは廿日市市宮島町の霊火堂です。消防などによる20日午前8時半頃、関係者から「霊火堂が燃えている」と通報がありました。消防車8台とヘリ1機が出動し、現在消火活動にあたっています。今のところケガ人の情報は入っていません。霊火堂は全焼しているほか、周辺の山へも延焼しているということです。また、宮島ロープウ