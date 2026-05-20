東京・千代田区の路上で知人の男性を車ではねて殺害しようとしたとして、会社役員の男が警視庁に逮捕されました。金の貸し借りをめぐるトラブルが原因とみられています。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、東京・文京区の会社役員・平田尚人容疑者（45）です。平田容疑者は今月13日の午後4時すぎ、千代田区神田三崎町の路上で、知り合いの50代の男性を殺意を持って車ではねて軽傷を負わせた疑いが持たれています。警視庁によります