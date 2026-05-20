福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）の生徒が死傷したバス事故で、福島県警は２０日午前、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕した新潟県胎内市、無職の男（６８）の自宅を捜索した。１８日には男を事故現場に立ち会わせて実況見分しており、事故原因の解明を急ぐ。この日午前１０時半頃には、捜査員が自宅敷地内に止めてある軽乗用車内の書類を確認するなどしていた。事故は６日午前