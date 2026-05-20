5月19日 発表 テーマパーク「東京ドームシティ アトラクションズ」とAndroid/iOS/PC用RPG「勝利の女神：NIKKE」のコラボイベント「遊園地を奪還せよ、指揮官！」の開催中止が発表された。 本イベントは5月29日より6月28日にかけて開催が予定されていたリアルイベントで、限定のアトラクションボイスやコラボフード、グッズの販売といった企画が実施される予定となっていた。今回公