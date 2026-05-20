ソニーは5月20日、ワイヤレスヘッドホンにおける新製品として「1000X THE COLLEXION」を発表した。合皮と金属素材を丁寧にあしらって上品な外装に仕上げられた点が特徴で、既存のWH-1000XMシリーズのバリエーションモデルのような形で用意される。6月5日発売予定。ソニーワイヤレスヘッドホン新製品としては、WH-1000XMシリーズに直接並ばない独自ルールでのネーミングが行われた新モデル。製品の外観を見たときに金属素材と合皮素