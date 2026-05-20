阪神―中日19日に倉敷マスカットスタジアムで行われたプロ野球・阪神―中日戦で地方球場ならではの珍事が中継画面に映り、ネット上のファンの笑いを誘っている。珍事が起きたのは2回の阪神の攻撃。ドラフト1位ルーキー・立石正広がプロ初打席に立つと、中日・金丸の初球の真っすぐをセンター前に弾き返した。記念すべきプロ初安打となった。ただこの瞬間、試合を配信したDAZNでは不思議な数字が並んだ。中継画面の右下にある