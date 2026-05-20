◆米大リーグロイヤルズ―レッドソックス（１９日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロイヤルズ戦に代打出場し、右中間への二塁打を放った。２試合ぶりにスタメンを外れた吉田だったが、１点をリードした６回１死で代打出場。カウント１ボール、２ストライクから右腕・シュライバーの４球目の低めのチェンジアップをうまくす