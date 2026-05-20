アントワープGK野澤大志ブランドンが大活躍ベルギー1部のプレーオフ2のゲームが現地時間5月19日に行われ、ゲンクとアントワープは0-0で引き分けた。現地メディア「Nieuwsblad」では、アントワープのGK野澤大志ブランドンの活躍が大きかったと報じた。このプレーオフ2はレギュラーシーズンで中位グループだったチームによるものだが、首位で終われば来季のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）プレーオフへの出場権を得る。その首位