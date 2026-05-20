若年世代から圧倒的な支持を受けているコンテンツの「恋愛リアリティショー」。一般的には若い美男美女が恋愛をする様が繰り広げられるが、2023年にNetflixが配信開始した『あいの里』シリーズはちょっと毛色が違う。【写真】『あいの里』に出演した“合コンクイーン”の「たみフル」さんというのも、出演者は35歳から60歳で、見る人によっては「見るに堪えないコンテンツ」ともいえる作品だからだ。それでも多くの人から注目