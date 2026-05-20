セガ フェイブが展開する、アクリルスタンドとぬいぐるみを組み合わせた新ジャンルのコレクションアイテム「アクぬい」シリーズ。「アクぬい」シリーズから、飾りやすさを追求した新グッズ「アクぬいRoom ディズニーキャラクター」が発売されます☆ セガ フェイブ「アクぬいRoom ディズニーキャラクター」 価格：各3,080円(税込)発売日：2026年5月21日（木）種類：全4種（プー、ニック、ベイマックス、スティッチ