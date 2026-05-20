記事ポイント6G・NTN・ローカル5GなどのWR最新技術が東京ビッグサイトに集結する3日間のイベント総務省電波部長や国内主要通信キャリア幹部が登壇する充実のセミナープログラム入場無料・事前登録制で、通信業界以外の製造・医療・自治体関係者にも開かれた場 2030年前後の実用化を見据えた6G研究開発が本格化し、ワイヤレス通信技術は「研究」から「実装」フェーズへと移行しつつあります。そのような転換期に、国内最大級の