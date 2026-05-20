「かてぃん」の愛称で親しまれる角野隼斗氏（30）は、公演チケットの販売枚数の多さからギネスに認定されるほど世界が注目するピアニスト。昨年11月、「世界屈指の音楽の殿堂」と呼ばれるニューヨークのカーネギーホールで、初めて開いたソロリサイタルも大きな話題を呼びました。現在は拠点をニューヨークへ移し、アメリカ、日本、ヨーロッパを巡りながら活動をする角野氏の原点に迫ります。【画像】演奏する角野氏。緊張かӜ