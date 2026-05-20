記事ポイント岸本 葉子氏の新刊エッセイ『50代からのしあわせ「ひとり旅」』が2026年5月21日に発売旅行先選び・宿選び・服装・旅先での過ごし方まで全5章で網羅した実践的な入門書現在新刊単行本で購入できる岸本 葉子氏の旅エッセイはこの1冊のみ エッセイストの岸本 葉子氏の新刊『50代からのしあわせ「ひとり旅」』が、2026年5月21日に佼成出版社から発売されます。ひとり旅への不安や孤独感を払拭することを目的に書き下