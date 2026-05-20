記事ポイント厚生労働省の調査でインターンシップ等でセクシャルハラスメントを経験した学生が3割に上ることが明らかになっている2026年10月施行の男女雇用機会均等法改正により、就活ハラスメント防止措置が企業に義務付けられる採用管理システム『e2R pro』を中核に予防・管理・事後対応の3領域を一括支援するパッケージが登場 就職活動中のハラスメントへの社会的関心が高まるなか、MS&ADインターリスク総研とワークス