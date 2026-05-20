記事ポイント子どもの絵や工作をプロ品質でスキャンし、NFCカードにスマートフォンをかざすだけで閲覧できるデータ保存・フォトブック・アクリルプリントの3形式で作品を未来に残せる2026年6月30日まで目標金額20万円でCAMPFIREにてクラウドファンディング実施中 保育園や小学校から毎日のように持ち帰る子どもの絵や工作。増え続ける作品の置き場所に悩む家庭に向けて、デジタルとリアルの両方で作品を残す新しいアーカイブ